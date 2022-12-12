Залесная
Добрянский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1610Залесная, дер.при р. Чусовой и озере.2884237161Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
81. Залесная, деревня бывшая владельческая, при реке Чусовой и озере, дворов 23, жителей 132, пят. ст.
156. Залесная, деревня бывшая владельческая, при озере, дворов 34, жителей 204, почтовая станция
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
734908Залеснаядеревня58°11'00"56°24'00"O-40-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57616411101д Залеснаядеревня