село Табун-Арал, село Табун-Арал, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Табун-Арал

Енотаевский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Енотаевский район
134278Табун-Аралсело47°03'с.ш.47°20'в.д.L-38-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Енотаевский муниципальный район, Сельское поселение Табун-Аральский сельсовет
12615440106с Табун-Аралсело
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