село Хочашево, село Хочашево, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Хочашево

Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3477Никольское (Хочешево), с. каз. (1)при рч. Урбашке.172823134135Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Ядринский уезд, Хочашевская волость
1672. Хочашево (Никольское, Церковный), село бывшее государственное, при речке Орбашке, дворов 56, жителей 225, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Хочашевская волость
с. Хочашево, Хочашевскойчуваши376
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Ядринский район
694989Хочашевосело55°49'с.ш.46°26'в.д.N-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский муниципальный район, Хочашевское сельское поселение
97653475101с Хочашевосело
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