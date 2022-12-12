село Михайловка, село Михайловка, Михайловский муниципальный район, Амурская область (на 2019) — Familio

Михайловка

Михайловский муниципальный район, Амурская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Амурская область, Волости, Завитинская волость
60Михайловское сел. вол. правл.Всех дворов: 65. 454Лошадей: 400. Рогатого скота: 452. Овец: 46.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Амурская область, Михайловский район
198214Михайловкасело49°55'00"128°51'00"M-52-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Амурская область, Михайловский муниципальный район, Сельское поселение Михайловский сельсовет
10635436101с Михайловкасело
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