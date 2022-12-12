деревня Пятигоры, деревня Пятигоры, Косинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Пятигоры

Косинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8698Пятигоры, сел.при р. Каме.21535227371Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Хлебный магазин 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Пятигорская волость
1829. Пятигоры, село бывшее государственное, при реке Каме, дворов 32, жителей 192, церковь православная, земская почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Косинский район
722120Пятигорыдеревня60°12'00"54°46'00"P-40-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Косинский муниципальный район, Косинское сельское поселение
57817404206д Пятигорыдеревня
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