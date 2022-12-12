агрогородок Обчуга, агрогородок Обчуга, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Обчуга

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Обчугская волость
506. Обчуга, местечко бывшее владельческое, при реке Бобре, дворов 35, жителей 211, волостное правление, 2 церкви православные, еврейская школа, школа, водяная мельница, Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Обчугская волость
1Мест. Обчуга, в нем Обчугское вол. пр. трактереч. БобреОбчугск. с. о. 125178175Обчугского прав. 9540
32Им. Обчугатрактереч. Бобрдв. Э. А. Ястржембской кат. 12226Черейск. р.-кат. 9540

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Октябрьский сельсовет
аг. Обчуга110
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