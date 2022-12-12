Обчуга
Крупский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
506. Обчуга, местечко бывшее владельческое, при реке Бобре, дворов 35, жителей 211, волостное правление, 2 церкви православные, еврейская школа, школа, водяная мельница, Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Обчуга, в нем Обчугское вол. пр. трактереч. БобреОбчугск. с. о. 125178175Обчугского прав. 9540
32Им. Обчугатрактереч. Бобрдв. Э. А. Ястржембской кат. 12226Черейск. р.-кат. 9540
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Обчуга110