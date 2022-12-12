деревня Пустошка, деревня Пустошка, Угранский район, Смоленская область (на 2018) — Familio

Пустошка

Угранский район, Смоленская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
4746Пустошка, с. вл.при рч. Рословке.65404811Церковь православная 1.
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Кисловская волость
204ПустошкаВладельческая усадьба65111
205ПустошкаСело653710Церковь, церковно-приходская шкода и ярмарки: 15 июля, 14-го октября, мельница, мелочная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Угранский район
215628Пустошкадеревня54°45'00"34°09'00"N-36-045
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