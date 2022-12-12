село Молодой Туд, село Молодой Туд, Оленинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Молодой Туд

Оленинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Ржевский уезд
10948Молодой Туд, с. вл.при р. Молодом Туду.523549144188Церковь православная 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Ржевский уезд, Молодотудская волость
11. Молодой Туд, село бывшее владельческое, при реке Молодом Туде, дворов 55, жителей 220, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, 10 лаво Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Ржевский уезд, Молототудская волость
34Молодой Туд85

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Оленинский район
110097Молодой Тудсело56°25'33°36'O-36-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Оленинский муниципальный район, Молодотудское сельское поселение
28644426101с Молодой Тудсело
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