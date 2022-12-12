деревня Урюш-Битуллино, деревня Урюш-Битуллино, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Урюш-Битуллино

Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
966Урюш-Бутуллина (Битюкова), деревня.при рч. Битулле.8147357160Тп. 46 - 47. Мщ. 25 - 13. — Пчеловодство.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Байкибашевская волость
43Урюш-Битуллина, д., бак. лав., мечеть 7820626890Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Караидельский район
520517Урюш-Битуллинодеревня55°38'00"56°32'00"N-40-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Караидельский муниципальный район, Сельское поселение Урюш-Битуллинский сельсовет
80634484147д Урюш-Битуллинодеревня
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