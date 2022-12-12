село Поповкино, село Поповкино, Дмитриевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Поповкино

Дмитриевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Дмитриевский уезд
729Поновкино (Георгиевское), с. каз.при рч. Харасейке.2020167777802Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Поповкинская волость
331. Поповкина, село бывшее государственное, дворов 188, жителей 1557, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Дмитриевский район
51035Поповкиносело52°07'34°49'N-36-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Дмитриевский муниципальный район, Сельское поселение Поповкинский сельсовет
38608444101с Поповкиносело
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