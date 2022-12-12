деревня Новоселки, деревня Новоселки, Ивановский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Новоселки

Ивановский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Поречская волость
Новоселки, деревня114204328294
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивановский район, Достоевский сельсовет
д Новоселки8

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивановский район, Молодовский сельсовет
д. Новоселки21
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