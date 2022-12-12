хутор Пушкинский, хутор Пушкинский, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Пушкинский

Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Бишчаиновская волость
24Пушкинский п., при реч. Березовской, прос. дор.4515237280Земледелие и кустарный промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аургазинский район
523474Пушкинскийхутор54°01'00"56°06'00"N-40-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аургазинский муниципальный район, Сельское поселение Бишкаинский сельсовет
80605407121х Пушкинскийхутор
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