село Тучное, село Тучное, Сумська область (на 2018) — Familio

Тучное

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Лебединский уезд
2834Тучное, слоб. вл.при пруде.6026253785828Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Тучнянская волость
605. Тучное, село бывшее владельческое, дворов 280, жителей 2063, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, ярмарка — 8 июня.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-20880Тучнеселор-н БілопільськийМиколаївська селищна об'єднана територіальна громада
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