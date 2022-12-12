село Ключ, село Ключ, Горшеченский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Ключ

Горшеченский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
1906Ключь (Ключи), с. каз.при рч. Ключе.3040120646749Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Солдатская волость
865. Ключевское, село бывшее государственное, при речке Ключе, дворов 205, жителей 1504, церковь православная, школа, 2 лавки, ярмарка 8-го июля.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Горшеченский район
50944Ключсело51°32'37°57'M-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Горшеченский муниципальный район, Сельское поселение Ключевский сельсовет
38606416101с Ключсело
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