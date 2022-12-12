Аппаково
Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1825Среднее Апаково, д. каз.при р. Сиктерме.6544195629682Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
971. Апаково (Ср. Апаково), село бывшее государственное, при речке Бутаке, дворов 260, жителей 1655, церковь православная, мечеть, красильня, базар по средам
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Апаково, Юхмачинскойрусские и татары2158Показать скан
с. Русское Апаково, Юхмачинскойсм. Апаково.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142851Аппаковосело54°32'49°58'N-39-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92607404101с Аппаковосело
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