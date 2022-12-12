село Аппаково, село Аппаково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Аппаково

Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1825Среднее Апаково, д. каз.при р. Сиктерме.6544195629682Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Успенско-Юхмачинская волость
971. Апаково (Ср. Апаково), село бывшее государственное, при речке Бутаке, дворов 260, жителей 1655, церковь православная, мечеть, красильня, базар по средам

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Юхмачинская волость
с. Апаково, Юхмачинскойрусские и татары2158
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с. Русское Апаково, Юхмачинскойсм. Апаково.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Алькеевский район
142851Аппаковосело54°32'49°58'N-39-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Алькеевский муниципальный район, Аппаковское сельское поселение
92607404101с Аппаковосело
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