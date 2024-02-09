имение Крылишки, имение Крылишки, Юратишская волость, Ошмянский уезд (на 1905) — Familio

Крылишки

Юратишская волость, Ошмянский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Юратишская волость
Крылишки, ии. (Дмоховского), жит. 20 (7 м. 13 ж.), дес. 351, у. гор. 47 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Бинякони 47 в.
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