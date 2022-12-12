деревня Улемец, деревня Улемец, Жиздринский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Улемец

Жиздринский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
934Улемль, с. вл. горн. вед.при рч. Улемке.185883459476Церковь православная 1.
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1066Улемец, д. вл. горн. вед.при рч. Улемце.243034205213
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Пупковская волость
269. Улемец, деревня бывшая владельческая, при речке Улемце, дворов 77, жителей 411, часовня, торжок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Жиздринский район
78136Улемецдеревня53°32'34°39'N-36-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Жиздринский муниципальный район, Сельское поселение село Овсорок
29612416121д Улемецдеревня
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