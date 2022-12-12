Улемец
Жиздринский муниципальный район, Калужская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
934Улемль, с. вл. горн. вед.при рч. Улемке.185883459476Церковь православная 1.Показать скан
1066Улемец, д. вл. горн. вед.при рч. Улемце.243034205213Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
269. Улемец, деревня бывшая владельческая, при речке Улемце, дворов 77, жителей 411, часовня, торжок
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
78136Улемецдеревня53°32'34°39'N-36-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
29612416121д Улемецдеревня