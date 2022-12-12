деревня Зборов, деревня Зборов, Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Зборов

Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Кистеневская волость
414. Зборов, деревня бывшая владельческая, при реке Днепре, дворов 96, жителей 634, ветряная мельница

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Кистеневская волость
14Дер. Зборовпроселочнойр. ДнепреЗборовскому с. о. 170681641Рогач. Невск. пр. 1028

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Рогачевский район, Зборовский сельсовет
д Зборов432

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Рогачёвский район, Зборовский сельсовет
д. Зборов285
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