фольварк Юси, фольварк Юси, Розенмуйжская волость, Режицкий уезд (на 1906) — Familio

Юси

Розенмуйжская волость, Режицкий уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Розенмуйжская волость
72ЮсифольварокколодецРежицкого, римско-католическогоК. С. фон-Ромеру, двор. , кат.4
158ЮсидеревняРежица, рекаРежицкого, римско-католическогоВыпинговскому сельскому обществу3
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