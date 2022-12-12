слобода Волошино, слобода Волошино, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Волошино

Миллеровский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
363Волошина (Карпова), сл. вл.при р. Полной.6825010011026
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Волошинская волость
849Волошинская слоб., Волошинской волости, при реке Полной43416741440414Вол. и 2 сел. пр., засед., почт. отд., кредитное товарищество, церковь, 2 школа маслоб. зав., вальц. мук. мельница.17575

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Миллеровский район
48655Волошинослобода48°55'00"39°56'00"M-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Миллеровский муниципальный район, Волошинское сельское поселение
60632405101сл Волошинослобода
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