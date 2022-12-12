слобода Чесноковка, слобода Чесноковка, Борзненский уезд, Черниговская губерния (на 1886) — Familio

Чесноковка

Борзненский уезд, Черниговская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Борзенский уезд
395Чесноковка, слоб. вл.при р. Борзне.1065154170Церковь православная 1. Завод винокуренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Борзненский уезд, Борзненская волость
79. Чесноковка, слобода бывшая владельческая, при речке Борзне, дворов 55, жителей 301, 2 церкви православных, крпрш.
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