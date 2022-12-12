Ильковичи
Белыничский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
28. Илькевичи, село бывшее владельческое, дворов 53, жителей 320, церковь православная
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
10Село Ильковичи трактеруч. НеропляИльковичск. с. об. 70254255Ильковичск. пр. 40—
38Фольв. ИльковичинетнетИ. Н. Терещенко, прав. 1168Ильковичск. пр. 40—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ильковичи50
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Ильковичи41