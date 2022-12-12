деревня Ильковичи, деревня Ильковичи, Белыничский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Ильковичи

Белыничский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Тетеринская волость
28. Илькевичи, село бывшее владельческое, дворов 53, жителей 320, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Тетеринская волость
10Село Ильковичи трактеруч. НеропляИльковичск. с. об. 70254255Ильковичск. пр. 40
38Фольв. ИльковичинетнетИ. Н. Терещенко, прав. 1168Ильковичск. пр. 40

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Белыничский район, Ланьковский сельсовет
д Ильковичи50

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Белыничский район, Ланьковский сельсовет
д. Ильковичи41
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