деревня Пожары, деревня Пожары, Усвятский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Пожары

Усвятский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Велижский уезд, Узковская волость
4ПожарыдеревняколодецУзковского, православногоРоговскому сельскому обществу17

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Усвятский район
435925Пожарыдеревня55°48'с.ш.30°32'в.д.N-36-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Усвятский муниципальный район, Сельское поселение Усвятская волость
58658452266д Пожарыдеревня
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