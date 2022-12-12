село Ярославцев Лог, село Ярославцев Лог, Родинский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Ярославцев Лог

Родинский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Вознесенская волость
2Дер. Ярославцев Лог73835125620

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Родинский район
152390Ярославцев Логсело52°16'80°07'N-44-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Родинский муниципальный район, Сельское поселение Ярослав-Логовской сельсовет
1636491101с Ярославцев Лог#Н/Д
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