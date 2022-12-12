посёлок Маяк, посёлок Маяк, Жирятинский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Маяк

Жирятинский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Жирятинский район
68300Маякпосёлок53°09'с.ш.33°36'в.д.N-36-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Жирятинский муниципальный район, Воробейнское сельское поселение
15620404206п Маякпоселок
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