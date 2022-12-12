деревня Иннокентьевка, деревня Иннокентьевка, Идринский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Иннокентьевка

Идринский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Салбинская волость
2249Иннокентиевка, д. (п. уч. Торгашинский, 297 дол.), на рч. Убее и Торгашино; церк. Иоанна Предтечи [1]; ц.-пр. шк.12234030120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Идринский район
144563Иннокентьевкадеревня54°47'91°53'N-46-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Идринский муниципальный район, Сельское поселение Романовский сельсовет
4617440111д Иннокентьевка#Н/Д
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