посёлок Харьягинский, посёлок Харьягинский, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ (на 2019) — Familio

Харьягинский

Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ненецкий автономный округ, Заполярный район
482096Харьягинскийпосёлок67°12'с.ш.56°43'в.д.Q-40-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ненецкий автономный округ, Муниципальный район Заполярный район, Сельское поселение Хорей-Верский сельсовет
11811471106п Харьягинскийпоселок
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