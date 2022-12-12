Липянка
Черкаська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1485. Липянка, село бывшее владельческое, при речке Гнилом Тикиче, дворов 373, жителей 2162, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь православная, школ Показать все
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Липянка село.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-27975Лип'янкаселоцентр сільської радир-н Шполянськийсільрада Лип'янська