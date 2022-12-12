село Авдотьино, село Авдотьино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Авдотьино

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Владимирский уезд
388Авдотьино, с. вл.при рч. Томушке.492469231250Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Стопинская волость
760. Авдотьино, село бывшее владельческое, дворов 100, жителей 505, церковь православная

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Владимирский уезд, Стопинская волость
1302Авдотьино село60010549498

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
2919Авдотьиносело56°18'39°49'O-37-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Красносельское сельское поселение
17656416106с Авдотьиносело
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