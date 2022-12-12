деревня Карпово, деревня Карпово, Дмитровский, Московская область (на 2019) — Familio

Карпово

Дмитровский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2459Карпово (Воскресенская), с. каз.при рч. Дятлинке.1010446Церковь православная 1.
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2460Карпова, д. каз.при рч. Дятлинке.101035111123
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Дмитровский уезд, Синьковская волость
584. Карпово (Воскресенское), село бывшее государственное, при речке Дятлине, дворов 39, жителей 293, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Синьковская волость
Дер. Карпово1041036Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Дмитровский район
22454Карповодеревня56°22'с.ш.37°22'в.д.O-37-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Дмитровский
46715000363д Карповодеревня
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