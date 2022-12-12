хутор Апсены, хутор Апсены, Variešu pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Апсены

Variešu pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
28АпсенекдеревняОлукеница, рекаКрейцбургского, лютеранскогоУнгермуйжскому сельскому обществу1

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Variešu pagasts
Apsēniagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=54416
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