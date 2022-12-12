имение Верховье, имение Верховье, Верховская волость, Витебский уезд (на 1906) — Familio

Верховье

Верховская волость, Витебский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Верховская волость
7ВерховьеимениеЗападная Двина, рекаСлободского православияИ. Андрееву, крест. , пр.1
11при деревне Подберезье из имения ВерховьяучастокЗападная Двина, рекаСлободского православияА. , Я. , Е. , И. , С. И Г. Косаренкам, крест. , пр.
13Каетаново из имения ВерховьяфольварокколодецСлободского православияИ. Курочкиной, крест. , пр.1
16Маковье из имения ВерховьязастенокколодецСлободского православияГ. Нехуженке, крест. , пр.1
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