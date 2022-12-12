село Троянова Слобода, село Троянова Слобода, Трояновская волость, Рославльский уезд (на 1904) — Familio

Троянова Слобода

Трояновская волость, Рославльский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
10283Троянова Слобода, с. вл.при р. Десне.413725121117Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Трояновская волость
508. Троянова Слобода, село бывшее владельческое, при реке Десне, дворов 35, жителей 228, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, ярмарка Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Трояновская волость
338Троянова СлободаДеревня40245
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