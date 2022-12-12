село Новотроицкое, село Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новотроицкое

Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
952Мало-Новотроицкий, выселок.при ключе.6055269390Р. — Пчеловодство, делание колес.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Новотроицкая волость
14Новотроицкое, с при реч. Бири, на прос. дор., церковь, 2 часов., 2 шк., вол. правл., 2 х.-з. маг., 15 кузн., 5 маслоб., торг. ряды, ветр. мел., 2 синил. завед., вин., 2пи Показать все 6540811811303Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мишкинский район
525216Новотроицкоесело55°45'00"56°13'00"N-40-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мишкинский муниципальный район, Сельское поселение Новотроицкий сельсовет
80643455101с Новотроицкоесело
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