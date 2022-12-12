Новотроицкое
Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
952Мало-Новотроицкий, выселок.при ключе.6055269390Р. — Пчеловодство, делание колес.Показать скан
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
14Новотроицкое, с при реч. Бири, на прос. дор., церковь, 2 часов., 2 шк., вол. правл., 2 х.-з. маг., 15 кузн., 5 маслоб., торг. ряды, ветр. мел., 2 синил. завед., вин., 2пи Показать все 65—40811811303Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
525216Новотроицкоесело55°45'00"56°13'00"N-40-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80643455101с Новотроицкоесело