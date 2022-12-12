Акаево
Ермишинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2518Акаево (Новое Прундасьево), с. вл. и каз.при рч. Мендигире.501522182193Церковь православная 1. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1022. Акаево, село бывшее владельческое и государственное, дворов 11, жителей 79, церковь православная
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Акаево«Куликовское» п.-т. отделение508
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
330018Акаеводеревня54°44'с.ш.42°25'в.д.N-38-037
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61602430141д Акаеводеревня