село Кромы, село Кромы, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Кромы

Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
2226Кромы, с. вл.при рч. Сонгире.8020268996Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Кромская волость
1076. Кромы, село бывшее владельческое, при речке Сангиле, дворов 25, жителей 130, волостное правление (уездный город в 84 верстах), церковь православная, школа, 4 ветрян Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Кромская волость
2238Кромы село1273825383

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Верхнеландеховский район
4981Кромысело56°53'42°31'O-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Верхнеландеховский муниципальный район, Кромское сельское поселение
24602420101с Кромысело
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