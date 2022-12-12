хутор Сцепное, хутор Сцепное, Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Сцепное

Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Корочанский уезд
1013Сцепной (Цепной), хут. каз.при колодцах.121379308284
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Корочанский уезд, Пригородная волость
434. Сцепной, хутор бывший государственный, при речке Корене, дворов 74, жителей 655

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Корочанский район
134108Сцепноехутор50°53'37°06'M-37-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Корочанский муниципальный район, Кощеевское сельское поселение
14640440126х Сцепноехутор
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