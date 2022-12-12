село Кириклеевский Майдан, село Кириклеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Кириклеевский Майдан

Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1287Кереклеевский Майдан, с. каз.при руч. Кереклейке.2725264878931Церковь православная 1. Поташных заводов 5. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Кереклеевская волость
646. Кереклеевский Майдан, село бывшее государственное, при речке Кириклее, дворов 301, жителей 2093, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Инсарский район
75622Кириклеевский Майдансело53°46'44°08'N-38-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Инсарский муниципальный район, Верхнелухменское сельское поселение
89624412106с Кириклеевский Майдансело
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