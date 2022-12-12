селение Разъезд 112, селение Разъезд 112, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область (на 2022) — Familio

Разъезд 112

городская администрация Экибастуз, Павлодарская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
селение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Павлодарская область, городская администрация Экибастуз, Торт Кудукский сельский округ
село 112 разъезд112 разъезд а.552255102
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