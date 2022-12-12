село Каменный Мост, село Каменный Мост, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Каменный Мост

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1278Каменный Мост, с. вл.при рч. Кодымке.8037104309311Церковь православная 1. Завод винокуренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Каменно-Мостская волость
315. Каменный Мост, село бывшее владельческое, при речке Кодыме, дворов 140, жителей 697, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, школа. В Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16442Кам'яний Містселоцентр сільської радир-н Первомайськийсільрада Кодимська
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