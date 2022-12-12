деревня Погадайское, деревня Погадайское, Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Погадайское

Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9187Погадайское (Погадайка), сел.при рч. Барневке.1266185534579Церковь единоверческая 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Белоярская волость
1919. Погадайское (Погадайка), село бывшее государственное, при речке Барневке, дворов 249, жителей 1304, церковь единоверческая, часовня, 2 син. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шадринский район
641780Погадайскоедеревня55°59'00"63°31'00"N-41-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шадринский муниципальный район, Сельское поселение Краснозвездинский сельсовет
37638437121д Погадайскоедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close