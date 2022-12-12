село Ташкирмень, село Ташкирмень, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Ташкирмень

Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
888Ташкермень, д. каз.при р. Мёше.1536125426463
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Сараловская волость
461. Ташкирмень, деревня бывшая государственная, при речке Меше, дворов 169, жителей 1037, волостное правление (уездный город в 15 верстах), школа, лавка

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Сараловская волость
Ташкирмень, Сараловскойкрещеные татары1377
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Лаишевский район
190351Ташкирменьсело55°19'49°23'N-39-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный район, Макаровское сельское поселение
92634436101с Ташкирменьсело
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