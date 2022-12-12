колония Корысть, колония Корысть, Ровенский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Корысть

Ровенский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Межиричская волость
1718. Корысть, село бывшее владельческое, дворов 111, жителей 705, церковь православная, школа, постоялый двор, питейный дом, водяная мельница
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