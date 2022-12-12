Корысть
Ровенский уезд, Волынская губерния (на 1886)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- колония
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1718. Корысть, село бывшее владельческое, дворов 111, жителей 705, церковь православная, школа, постоялый двор, питейный дом, водяная мельница