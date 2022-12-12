деревня Баяс, деревня Баяс, Павловская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Баяс

Павловская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4414Баяс, дер.при рч. Баясе.15353255456
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Павловская волость
2Баяс, д. на реч. Баяске, на прос. дор., х.-з. маг.1331339108122Земледелие и кустарный промысел
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