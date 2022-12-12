село Хутор-Березовка, село Хутор-Березовка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Хутор-Березовка

Тербунский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Тербунский район
79302Хутор-Берёзовкасело52°12'00"38°23'00"N-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Тербунский муниципальный район, Сельское поселение Тульский сельсовет
42645464106с Хутор-Березовкасело
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