деревня Парфеново, деревня Парфеново, Казимирово-Слободская волость, Мстиславский уезд (на 1910) — Familio

Парфеново

Казимирово-Слободская волость, Мстиславский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Казимирово-Слободская волость
40Дер. Парфеново Чаусск. военно-грунтов. и проселочнойруч. СмутовкеЮшковскому сел. общ. 41115Мстиславского Алек.-Невск. пр. 855
63Фольв. ПарфеновоВоенно-грут. дорогеСмутовкедв. А. И. Гамрак-Курек, пр. 143Мстиславского Алек.-Певск. пр. 855
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