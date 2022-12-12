городской посёлок Глуск, городской посёлок Глуск, Глусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Глуск

Глусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Глуская волость
97. Глуск, местечко, волостное правление, 2 церкви православных, церковь римско-католическая, синагога, 5 еврейских молитвенных домов, 5 кожевенных заводов, 82 лавки. В 2 Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Глуская волость
Глуск, местечко6680870318747
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Глусский район
гп Глуск7402

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Глусский район
гп Глуск2183
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