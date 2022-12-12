Троицкое
Медынский уезд, Калужская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2022Троицкое, с. вл.при р. Шане.198164447Церковь православная 1. Фабрика 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
623. Троицкая Фабрика, сельцо бывшее владельческое, при речке Шане, дворов 110, жителей 512, школа, 3 лавки, постоялый двор, писчеб. ф., ярмарка на Троицын и Петров день, Показать все