село Верхний Дженгутай, село Верхний Дженгутай, Буйнакский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Верхний Дженгутай

Буйнакский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Темир-Хан-Шуринский округ, Дженгутаевское наибство
22Верхний Дженгутай (С хуторами)3939429051847аварцымусульмане сунитыаварский
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Буйнакский район
140110Верхний Дженгутайсело42°41'47°14'K-38-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Буйнакский муниципальный район, Сельское поселение село Верхний Дженгутай
82611424101с Верхний Дженгутайсело
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