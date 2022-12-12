село Миленино, село Миленино, Киреевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Миленино

Киреевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Крапивенский уезд
2831Миленино, с. вл.при р. Упе, прудах и колодцах.302034128142Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Крапивенский уезд, Иконская волость
737. Миленино, село бывшее владельческое, при речке Упе, дворов 22, жителей 306, церковь православная, школа, ярмарка 23-го апр.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Киреевский район
391148Милениносело53°54'с.ш.37°43'в.д.N-37-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Киреевский муниципальный район, Приупское сельское поселение
70628463196с Милениносело
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